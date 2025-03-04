Ünlü Aktivist Camus Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncel

Suriye'nin başkenti Şam'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ünlü aktivist Kasım Camus'un cenazesi, memleketi Dera'da binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

2011'de halk ayaklanmasının başladığı Dera ilinde, Ömeri camisinde düzenlenen cenaze törenine Camus'un yakınları ve sevenleri başta olmak üzere binlerce kişi katıldı.

Cenaze namazının ardından Camus, memleketi Dael ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan, Camus'un ölüm haberini alan binlerce Suriyeli sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda başsağlığı dileyerek üzüntülerini dile getirdi.

Baas rejimine karşı halk ayaklanmasında devrim şarkılarıyla bilinen "Ebu Vatan" lakaplı aktivist, dün Şam'ın Bludan otoyolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Dael'de doğan Camus, Beşşar Esed rejiminin düzenlediği yoğun bombardıman sonrası yerinden edilerek ülkenin kuzeyindeki İdlib'e göç etmek zorunda kalmıştı.