Ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur, Oğuz Murat Aci\'nin ailesiyle bağlantı kurduğunu ve üzgün olduğunu söyledi

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GAYE ŞEYMA CAN

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C. soruşturmasında, ünlü estetik uzmanı baba Bülent Cihantimur'un ifade işlemi tamamlandı. Cihantimur'un ifadesinde, yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin ailesi ile bağlantı kurduğunu söylediği ve "Olanlar için çok üzgünüm, kayıpların geri getirilemeyeceğini biliyorum" dediği öğrenildi. Cihantimur'un Aci ailesi için elinden gelen ne varsa ömrünün sonuna kadar yapacağını, oğlunun da Türkiye'ye gelmesi ve Türk hukuku önünde hesap vermesi gerektiğini düşündüğünü söylediği belirtildi.