Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve dün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Menajerliğinden yapılan açıklamaya göre Akbaş için yarın saat 11.00'de Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.
Ardından Akbaş, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Son Dakika › Güncel › Ünlü Oyuncu Aydemir Akbaş'ın Son Yolculuğu Yarın Gerçekleşecek - Son Dakika
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