Ünlü Şarkıcı Kalben Sağdıç Yurtdışına Çıkış Yasağı İle Hakimliğe Sevk Edildi

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GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç, savcılıktaki ifadesinin ardından yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Cihangir'deki evinden gözaltına alınan Kalben Sağdıç, Vatan Caddesi'ndeki Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Konuya ilişkin İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden paylaşılan bilgi notuna göre, ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu Cihangir'deki evinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda evde, üç parça halinde toplam daralı ağırlığı 15 gr. gelen skunk maddesi bulundu. Evde bulunan 2 bin euro, 750 dolar ve bin 500 lira paraya da el kondu. Şarkıcı hakkında uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticaretini düzenleyen TCK. 188. maddeye göre işlem yapıldığı belirtildi.

Ünlü şarkıcının emniyet ifadesinde suçlamaları reddettiği, paraların da bankaya yatırmadığı kendine ait paralar olduğunu söylediği öğrenildi. Kalben savcılıktaki ifadelerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi.