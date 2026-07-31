Ünlüler Ahbap Derneği Soruşturmasında İfade Verdi - Son Dakika
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Ünlüler Ahbap Derneği Soruşturmasında İfade Verdi

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Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve diğer ünlüler, Ahbap Derneği ile ilgili ifade verdi.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu, Eda Ece ve Berna Laçin ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 35 zanlının tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu, Eda Ece ve Berna Laçin, İstanbul Adliyesine gelerek savcılıkta ifadelerini verdi.

Kerem Bürsin ifadesinde, Haluk Levent ile tanışmadığını, Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce ve sonra hiç yüz yüze gelmediklerini söyledi.

O dönem deprem yardımları için sosyal medyadan Ahbap Derneğinin ve AFAD'ın hesap bilgilerini paylaştığını kaydeden Bürsin, "O dönem herkes Ahbap ile ilgili paylaşımlarda bulunduğundan dolayı ben de AFAD veya Kızılay gibi bir yardım kuruluşu gibi değerlendirip bu paylaşımları yaptım. Özellikle Ahbap'a ilişkin paylaşımlar yapmam konusunda beni yönlendiren ya da telkinde bulunan kimse olmadı." dedi.

Kendisinin de derneğe 200 bin lira bağışta bulunduğunu, bu bağışın ne şekilde kullanıldığını menajeri aracılığıyla derneğe sorduğunu, kendisine bir evrak gönderdiklerini ama içeriğini bilmediğini belirten Bürsin, yaptığı yardım söylenilenden farklı şekilde Haluk Levent tarafından kullanılmışsa bu durumda kendisinin de mağdur olduğunu, sonrasında gerekirse şikayet hakkını kullanabileceğini dile getirdi.

"Şevval Sam bizi Haluk Levent'in kötü niyetinden korumuş"

İfade veren Eda Ece de deprem döneminde dizi çekiminde olduğunu, ekip olarak depremzedelere yardım etmek istediklerini anlatarak, "Sette birlikte çalıştığımız rol arkadaşım Şevval Sam, bizi Haluk Levent'e karşı kati şekilde uyardı. Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle ona güvenemeyeceğimizi söyledi. Daha önceden Haluk Levent ile tanışmıyordum. Deprem sürecinde ve sonrasında da hiç irtibata geçmedik. Yüz yüze hiç gelmedik." dedi.

Dizi ekibi olarak deprem bölgesine yönelik yaptıkları yardımlara değinerek, bu süreçte hiçbir dernekle çalışmadıklarını söyleyen Ece, şunları kaydetti:

"Bu kadar büyük acı varken toplanan yardım paralarının usulsüzlük için kullanılmasına inanamıyorum. Şevval Sam bizi Haluk Levent'in kötü niyetinden korumuş. Çünkü birçok ünlü gibi biz de deprem sırasındaki yardım motivasyonumuzu Ahbap'a yönlendirebilirdik ancak set olarak Ahbap'ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık. Devlet kurumlarının rakibi olarak parlatılmaya çalışıldıysa bununla alakalı bilgim yoktur. Bizim için hep şüpheliydi. Kamuoyunda Kızılay ve AFAD'a rakip algısı yerleşmiş olabilir."

"Deprem bölgesinde yapılan şeyi başkaları yapıyor sandılar, sandıktan onu anladık." anlamına gelen sözlerinin sorulması üzerine Ece, bunu bir ödül töreninde söylediğini kaydederek, "Ödül töreninin neşesini deprem konusuyla bozduğumu düşünüp ağırlık hissettim. Bu nedenle duygusal konuşmamı bir şakayla bitirmek istedim. Ancak hala neden böyle bir söz söylediğimi anlayamıyorum. Asıl üzüldüğüm husus depremzedelerin bana alınmış olmasıdır. Konuşmamdan bir hafta sonra özür yazısı paylaştım ancak toplumda bir karşılığı olmadı. Sözlerim nedeniyle defalarca özür diledim. Haddimi aşan bu ifadeleri kullanmamalıydım. Çok pişmanım ve özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Yardım kaynaklarını kendi uhdelerinde kullanmışlarsa cezalandırılmalarını yürekten isterim"

İrem Helvacıoğlu ise ifadesinde, Levent'i İzmir'de 2021'de meydana gelen orman yangını vesilesiyle tanıdığını ancak kendisiyle samimiyeti olmadığını, yangında zarar gören hayvanların tedavileri ve beslenmeleri için yardımda bulunduğunu söyledi.

Deprem döneminde Levent ile görüştüğünü, dernek faaliyeti kapsamında desteklerin haricinde herhangi bir başka organizasyonda yer almadığını anlatan Helvacıoğlu, AFAD'ın yardım faaliyetlerinde de bulunduğunu aktardı.

Helvacıoğlu, bu soruşturmalar neticesinde Ahbap Derneğinin faaliyeti dışında bir amaçla hareket ettiğini öğrendiğini belirterek, "Bu durum beni çok üzdü. Soruşturmanın neticesinde gerçekten yardıma muhtaç insanlara ulaşması gereken maddi yardım kaynaklarını kendi uhdelerinde kullanmışlarsa cezalandırılmalarını da yürekten isterim." şeklinde ifade verdi.

İfade veren Berna Laçin de Levent'i uzun yıllardır ismen tanıdığını ama kendisiyle yaklaşık 20 yıldır irtibatı olmadığını savundu.

Depremlerin ardından bölgeye nakit para olarak değil, doğrudan fiziki olarak ihtiyaç duyulan şey her neyse onu temin ederek gidermeye çalıştığını, bölgede tanıdığı ve irtibatta olduğu kişiler aracılığıyla yardım malzemesi gönderdiğini kaydeden Laçin, "O dönem bölgede çalışan birçok kurum ve derneğe bu şekilde yardım gönderdiğim olmuştur. Herhangi bir şekilde para gönderiminde bulunmadığım gibi başkasının para göndermesi için de telkinde bulunmadım." dedi.

Kaynak: AA

İrem Helvacıoğlu, Kerem Bürsin, Ünlüler, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlüler Ahbap Derneği Soruşturmasında İfade Verdi - Son Dakika

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