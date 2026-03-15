Ünlüler peş peşe giydi! Üstü açık ayakkabının fiyatı tartışma yarattı

Magazin dünyasının stil ikonlarından Eda Taşpınar, Los Angeles’tan yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Siyah ağırlıklı kombinleriyle objektif karşısına geçen Taşpınar’ın tercih ettiği sıra dışı ayakkabı modeli kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı. Farklı tasarımı ve yüksek fiyatıyla dikkat çeken model, ünlü isimlerin de tercihi olunca tartışmalar daha da büyüdü.

ÜSTÜ AÇIK AYAKKABI

Eda Taşpınar’ın paylaşımlarında dikkat çeken ayakkabı, alışılmış modellerden oldukça farklı bir tasarıma sahip. Üst kısmı açık bırakılan ve parmakları dar bir alanda gösteren model, modern ve fütüristik görünümüyle öne çıkıyor.

HANDE VE GAMZE ERÇEL DE AYNI MODELİ GİYDİ

Eda Taşpınar’ın tercih ettiği model kısa sürede ünlü isimlerin de radarına girdi. Oyuncu Hande Erçel ve kardeşi Gamze Erçel, bir dergi çekiminde aynı ayakkabıyla kamera karşısına geçti. İki kardeşin bu tercihi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Tasarımı kadar fiyatıyla da konuşulan ayakkabının değerinin 1.100 dolar olduğu ortaya çıktı. Güncel kurla yaklaşık 49 bin TL’ye denk gelen fiyat, sosyal medya kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar modeli oldukça iddialı ve şık bulurken, bazıları ise "Bu ayakkabı bu para eder mi?" yorumları yaptı.



