Ünlüler Yasadışı Bahisle Gözaltına Alındı

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç ve sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın da aralarında yer aldığı şüpheliler "yasa dışı bahis reklam ve teşvikinde bulunma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında "yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunma" suçundan gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Sefa Caner Sarıçan'ın da aralarında olduğu 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler öğle saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklanmaları talep edildi

Şüphelilerin tümü savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.