Ünlülere Yönelik Soruşturma: Gözaltılar ve Tutuklama Talepleri - Son Dakika
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Ünlülere Yönelik Soruşturma: Gözaltılar ve Tutuklama Talepleri

12.06.2026 00:51
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İstanbul'da gözaltına alınan ünlülerden 10'u tutuklama, 12'si adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan isimlerden 10'u tutuklama istemiyle, Ali Efe Bezci konutu terk etmeme, şarkıcılar Berdan Mardini, Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat'in de aralarında bulunduğu 12 kişi ise adli kontrol talebiyleriyle serbest bırakılmaları için hakimliğe sevk edildi.

Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen ünlülerin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Ramos Correıra, Eren Yorulmaz'ı tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Ali Efe Bezci konutu terk etmeme, şarkıcılar Berdan Mardini, Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat'in de aralarında bulunduğu 12 kişi ise adli kontrol talebiyleriyle serbest bırakılmaları için hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: ANKA

Tutuklama, İstanbul, 3. Sayfa, Gözaltı, Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlülere Yönelik Soruşturma: Gözaltılar ve Tutuklama Talepleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlker Demir İlker Demir:
    bu ünlülerin eğitim eksikliğinin sonucu işte insanlar hukuku bilmiyo 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Emre Şen Ahmet Emre Şen:
    şey işte bu tutuklananlar ne yapıyo şimdi gözaltında mı kalıyo yoksa ne oluyo benim anlamadığım konu bu hani hakime gidecekler de oradan sonra ne olacak bilmiyorum böyle işlerde şeffaflık olması lazım 0 0 Yanıtla
  • Serkan Hilaly Serkan Hilaly:
    ya bu ünlülerin bu kadar rahat hareket etmesi çok sinir bozucu bir arkadaşım da tutuklandı ama onun için bunu konuşan yok neden bazı insanlar hukuk önünde farklı muamele görüyo bu çok haksız bence 0 0 Yanıtla
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