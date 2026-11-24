Ünlüleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında 35 kişi için gözaltı kararı çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında aralarında oyuncular Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın bulunduğu 35 kişi için gözaltı kararı aldı. Karar, Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında verildi.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: DHA
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