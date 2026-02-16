UNRWA'dan Avrupa Ülkelerine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

UNRWA'dan Avrupa Ülkelerine Tepki

16.02.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Albanese'ye yönelik eleştirileri kınadı ve dezenformasyona dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yönelik bazı Avrupa ülkelerinden gelen eleştirilere tepki gösterdi.

Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları süresince insan hakları ihlallerini dile getirenleri itibarsızlaştırmayı ve susturmayı amaçlayan koordineli kampanyaların sıkça görüldüğünü belirtti.

UNRWA Genel Komiseri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından işgal altındaki Filistin topraklarını izlemekle görevlendirilen bağımsız uzman Albanese'ye yönelik son saldırıların, onun sesini susturmayı ve sınırlı sayıdaki bağımsız insan hakları raporlama mekanizmalarını zayıflatmayı hedeflediğini ifade etti.

Lazzarini, "Sahte haberler ve kötü niyetli dezenformasyon kampanyalarına karşı tutumumuz, ahlaki duruşumuzu ortaya koyar." ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonu Fransız Milletvekili Yadan başlattı

Fransız Milletvekili Caroline Yadan, 11 Şubat'ta Mecliste Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'a hitabında, Katar'da Al Jazeera tarafından 7 Şubat'ta düzenlenen forum kapsamında Albanese'nin "İsrail'i insanlığın ortak düşmanı olarak nitelendirdiğini" ileri sürerek "Sayın Bakan, Albanese'nin her türlü BM görevinden derhal alınması için Fransa'nın sesini duyuracağını teyit eder misiniz?" sorusunu yöneltmişti.

Barrot ise Yadan'a yanıtında, "Fransa, Francesca Albanese'nin İsrail hükümetine değil (ki İsrail hükümeti eleştirilebilir) bir halk ve ulus olarak İsrail'i hedef alan ölçüsüz ve sorumsuz sözlerini hiçbir çekince olmaksızın kınamaktadır." diyerek, Albanese'in istifa etmesini istemişti.

Dezenformasyona Almanya, Avusturya ve İtalya da itibar ederek Albanese'ye tepki göstermişti.

Fransa'da üst düzey siyasetçilerin, Albanese'yi ifadelerini çarpıtarak dezenformasyon yaymasına karşı iki ayrı suç duyurusunda bulunulmuştu.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Üç Avrupa hükümeti, hiç yapmadığım açıklamalara dayanarak, 858 günde 20 binden fazla çocuğu katledenlere karşı hiçbir şekilde göstermedikleri sertlik ve kararlılıkla beni suçluyorlar." ifadesine yer vermişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez da, bazı Avrupa ülkelerinin açıklamalarının ardından Albanese'ye yönelik eleştirilere tepki göstererek, BM yetkililerinin ve raportörlerinin ülkeler tarafından giderek artan taciz ve baskıya maruz kalmasından endişe duyduklarını belirtmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNRWA'dan Avrupa Ülkelerine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 13:10:01. #7.11#
SON DAKİKA: UNRWA'dan Avrupa Ülkelerine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.