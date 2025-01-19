UNRWA'dan Gazze'ye Yardım Gönderimi

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 4 bin tır dolusu insani yardımı Gazze Şeridi'ne girmek için hazır bekliyor.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, Gazze'ye girmek için bekleyen tırların yarısının gıda ve un taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin yardım konvoylarına yönelik saldırıların ateşkes sonrasında yardımlar girmeye başlayınca azalacağını söylediği aktarıldı.