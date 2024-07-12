UNRWA Filistinli Mültecilere Yardım İçin Amansız Saldırı Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UNRWA Filistinli Mültecilere Yardım İçin Amansız Saldırı Altında

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA'nın Filistinli mültecilerin haklarını koruduğu için amansız saldırı altında olduğunu belirterek, 30 yılı aşkın insani yardım çalışmaları içinde bulunan biri olarak bu kadar bariz ihlaller görmediğini söyledi. Lazzarini, Gazze'deki saldırılar ve yıkımın yanı sıra Batı Şeria'da da sistematik baskı ve saldırıların devam ettiğini ifade etti. UNRWA'nın Filistinli mültecilere yönelik kritik önemde hizmetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Lazzarini, ateşkes ihtiyacının altını çizerek, UNRWA'nın siyasi ve finansal desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

12.07.2024 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA'nın "Filistinli mültecilerin hakkını koruduğu için amansız saldırı altında" olduğunu belirterek, 30 yılı aşkın insani yardım çalışmaları içinde bulunan biri olarak bu kadar bariz ihlaller görmediğini söyledi.

Lazzarini, BM genel merkezinde UNRWA için düzenlenen yardım konferansında konuştu.

Konuşmasının başında Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına ve yıkımına dikkati çeken Lazzarini, "Gazze büyük oranda yok ediliyor. 2 milyondan fazla insan yaşayan bir cehennemde mahsur kaldı. Harap olmuş ve gittikçe kanunsuz hale gelen bu bölgede defalarca yerlerinden edildiler. Bu acımasız savaşın asıl yükünü çocuklar ve kadınlar çekiyor." dedi.

Lazzarini, Gazze'nin gölgesinde Batı Şeria'da da trajedi yaşandığına işaret ederek, ekim ayından bu yana en az 130'u çocuk olmak üzere 500'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve askerler tarafından sistematik baskı olarak Filistinlilere ve kritik altyapılara yönelik saldırıların devam ettiğini belirtti.

İsrail- Lübnan sınırındaki gerginliğin topyekun bir savaş tehdidi oluşturduğuna değinen Lazzarini, "Bölgedeki milyonlarca Filistinli mülteci endişeli ve korkuyor. Çoğu nesiller boyu kamplarda yaşadı ve içinde bulundukları kötü duruma siyasi bir çözüm bekliyor." diye konuştu.

"UNRWA amansız saldırı altında"

Lazzarini, UNRWA'nın bölgedeki yardım kuruluşu olarak Filistinlilerin tek umudu olduğunu ve Filistinli mültecilerin haklarını koruduğunu, aynı zamanda İsrail'in "amansız saldırıları altında" sendelediğini belirterek, "30 yılı aşkın insani yardım çalışmaları içinde bulunan biri olarak, bu alanda uluslararası hukuk kapsamında korunan tesislerin ve işleyişinin bu kadar bariz bir şekilde ihlal edildiğini hiç görmedim." dedi.

UNRWA'yı ortadan kaldırma ve işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşik siyasi parametreleri değiştirme yolları üzerinde çabalar bulunduğunu vurgulayan Lazzarini, UNRWA'nın Filistinli mültecilerin haklarının korunmasındaki rolü nedeniyle İsrail'de terör örgütü olarak etiketlenmeye çalışıldığına dikkati çekti.

Lazzarini, UNRWA'nın başta temel sağlık hizmetleri ve eğitim olmak üzere Filistinli mültecilere yönelik kritik önemde hizmetlerini sürdürdüğünü vurgulayarak, "UNRWA, bugün siyasi çözüm olmadığı için var ve kritik kamu hizmetlerini sunabilecek bir devletin yerine çalışıyor." ifadesini kullandı.

Gazze'deki insani krize yönelik hizmet sunumunu arttırmak için derhal ateşkes ihtiyacının altını çizen Lazzarini, UNRWA'nın bu dönemde her zamankinden daha büyük bir baskı altında bulunduğunu, üye devletlerin siyasi ve finansal desteği olmazsa milyonlarca Filistinli sivil ve çocuğun ağır bedel ödeyeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNRWA Filistinli Mültecilere Yardım İçin Amansız Saldırı Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 20:04:37. #1.11#
SON DAKİKA: UNRWA Filistinli Mültecilere Yardım İçin Amansız Saldırı Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement