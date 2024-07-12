UNRWA Filistinli Mültecilere Yardım İçin Amansız Saldırı Altında

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA'nın "Filistinli mültecilerin hakkını koruduğu için amansız saldırı altında" olduğunu belirterek, 30 yılı aşkın insani yardım çalışmaları içinde bulunan biri olarak bu kadar bariz ihlaller görmediğini söyledi.

Lazzarini, BM genel merkezinde UNRWA için düzenlenen yardım konferansında konuştu.

Konuşmasının başında Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına ve yıkımına dikkati çeken Lazzarini, "Gazze büyük oranda yok ediliyor. 2 milyondan fazla insan yaşayan bir cehennemde mahsur kaldı. Harap olmuş ve gittikçe kanunsuz hale gelen bu bölgede defalarca yerlerinden edildiler. Bu acımasız savaşın asıl yükünü çocuklar ve kadınlar çekiyor." dedi.

Lazzarini, Gazze'nin gölgesinde Batı Şeria'da da trajedi yaşandığına işaret ederek, ekim ayından bu yana en az 130'u çocuk olmak üzere 500'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve askerler tarafından sistematik baskı olarak Filistinlilere ve kritik altyapılara yönelik saldırıların devam ettiğini belirtti.

İsrail- Lübnan sınırındaki gerginliğin topyekun bir savaş tehdidi oluşturduğuna değinen Lazzarini, "Bölgedeki milyonlarca Filistinli mülteci endişeli ve korkuyor. Çoğu nesiller boyu kamplarda yaşadı ve içinde bulundukları kötü duruma siyasi bir çözüm bekliyor." diye konuştu.

"UNRWA amansız saldırı altında"

Lazzarini, UNRWA'nın bölgedeki yardım kuruluşu olarak Filistinlilerin tek umudu olduğunu ve Filistinli mültecilerin haklarını koruduğunu, aynı zamanda İsrail'in "amansız saldırıları altında" sendelediğini belirterek, "30 yılı aşkın insani yardım çalışmaları içinde bulunan biri olarak, bu alanda uluslararası hukuk kapsamında korunan tesislerin ve işleyişinin bu kadar bariz bir şekilde ihlal edildiğini hiç görmedim." dedi.

UNRWA'yı ortadan kaldırma ve işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşik siyasi parametreleri değiştirme yolları üzerinde çabalar bulunduğunu vurgulayan Lazzarini, UNRWA'nın Filistinli mültecilerin haklarının korunmasındaki rolü nedeniyle İsrail'de terör örgütü olarak etiketlenmeye çalışıldığına dikkati çekti.

Lazzarini, UNRWA'nın başta temel sağlık hizmetleri ve eğitim olmak üzere Filistinli mültecilere yönelik kritik önemde hizmetlerini sürdürdüğünü vurgulayarak, "UNRWA, bugün siyasi çözüm olmadığı için var ve kritik kamu hizmetlerini sunabilecek bir devletin yerine çalışıyor." ifadesini kullandı.

Gazze'deki insani krize yönelik hizmet sunumunu arttırmak için derhal ateşkes ihtiyacının altını çizen Lazzarini, UNRWA'nın bu dönemde her zamankinden daha büyük bir baskı altında bulunduğunu, üye devletlerin siyasi ve finansal desteği olmazsa milyonlarca Filistinli sivil ve çocuğun ağır bedel ödeyeceği uyarısında bulundu.