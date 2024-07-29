UNRWA: Gazze'de 200 ajans görevlisi öldürüldü

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GAZZE, 29 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaklaşık 200 ajans görevlisinin öldürüldüğünü açıkladı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini Cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu, Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan bu yana tek bir çatışma ya da doğal afet sonucu yaşadığı en büyük personel kaybı. Bu ölümler, dünyanın asla kabul etmemesi gereken bir gerçek" dedi.

Lazzarini, "Gazze'deki savaş yaklaşık 10 ay önce başladığında, hiç kimse bu korkunç noktaya varacağımızı düşünmüyordu. Bunlar birer sayı değil, bunlar bizim meslektaşlarımız ve dostlarımız. Onlar hayatlarını toplumu desteklemeye adamış öğretmenler, doktorlar, hemşireler, mühendisler, destek personeli ve teknisyenlerdi" dedi.