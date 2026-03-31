UNRWA Genel Komiseri Değişti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiserliği görevine Christian Saunders'ın getirildiğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin 30 Haziran'da görev süresinin sona ermesi beklentisiyle, BM Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı BM Müdahalesinin İyileştirilmesi Özel Koordinatörü Saunders'ı, 1 Nisan-30 Haziran'da UNRWA'nın Geçici Başkanı ve 1 Temmuz'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar UNRWA Genel Komiser Vekili olarak atadı.

Genel Sekreter, Lazzarini'ye, UNRWA'ya ve Filistinli mültecilerin refahına olan yorulmak bilmeyen bağlılığı için teşekkür ederek, BM'ye üye devletlerin ve diğer ortakların, istikrarsız bir bölgede UNRWA'ya ve sunduğu hizmetlere bağlı kalmalarının kritik önem taşıdığını yineledi.

Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden AA'ya yapılan açıklamada, Lazzarini'nin sözleşmesinin son gününün 30 Haziran olduğu ancak bugünden 30 Haziran'a kadar izinli olacağı için yerine vekaleten atama yapıldığı kaydedildi.

Lazzarini'nin bugün itibarıyla UNRWA'dan fiilen ayrıldığı ancak yerine gelecek ekibe yardımcı olmak amacıyla sürenin 30 Haziran'a kadar uzatıldığı belirtiliyor.

"Olağanüstü özverilerini bizzat gördüm"

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Lazzarini ise şunları kaydetti:

"UNRWA Genel Komiseri olarak görevdeki son günümde, Ajansı oluşturan 30 bin kişiyi selamlıyorum. Son 6 yıldır Gazze, işgal altındaki Batı Şeria, Suriye, Lübnan ve Ürdün'de en zorlu ortamlarda Filistinli mültecilere hizmet etme konusundaki olağanüstü özverilerini bizzat gördüm."

Lazzarini, UNRWA ekiplerinin her gün çoğu zaman insan dayanıklılığının sınırlarını zorlayan koşullar altında Ajansın BM Genel Kurul misyonunu kararlılık ve şefkatle yerine getirdiğini belirtti.