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UNRWA Genel Komiseri: Gazze'deki İnsani Durum Kötüleşme Riski Altında - Son Dakika
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UNRWA Genel Komiseri: Gazze'deki İnsani Durum Kötüleşme Riski Altında

UNRWA Genel Komiseri: Gazze\'deki İnsani Durum Kötüleşme Riski Altında

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 16 ülkenin ajansa mali desteği kesmesinin ardından Gazze'deki 2 milyondan fazla kişinin insani durumunun daha da kötüleşme riski altında olduğunu açıkladı.

03.02.2024 15:15
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GAZZE, 3 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini Perşembe günü yaptığı açıklamada, 16 ülkenin ajansa mali desteği kesmesinin ardından Gazze'deki 2 milyondan fazla kişinin insani durumunun daha da kötüleşme riski altında olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: UNRWA Genel Komiseri: Gazze'deki İnsani Durum Kötüleşme Riski Altında - Son Dakika
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