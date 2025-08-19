UNRWA Genel Komiseri’nden Gazze Açıklaması - Son Dakika
UNRWA Genel Komiseri’nden Gazze Açıklaması

19.08.2025 12:40
Philippe Lazzarini, UNRWA çalışanlarının Gazze'de cesaretle görev yaptığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA çalışanlarının İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde "her gün cehennemi yaşamasına rağmen pes etmediğini" belirtti.

Lazzarini, "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü" münasebetiyle ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, Gazze'deki UNRWA çalışanlarının İsrail'in saldırısı ve ablukasına rağmen görevlerini yapmaya devam ettiğini belirtti.

UNRWA çalışanlarının Gazze'de soykırımın başlangıcından bu yana "ağır bedeller ödediğine" dikkati çeken Lazzarini, "Yaklaşık 360 UNRWA görevlisi hayatını kaybetti, bazıları görevleri başında öldürüldü. Yüzlercesi yaralandı, yaklaşık 50 kişi alıkonuldu ya da gözaltına alındı. Bazıları ise serbest bırakılmadan işkenceye uğradı." dedi.

Lazzarini, "Çalışanlarımız (Gazze'de) her gün cehennemi yaşamasına rağmen pes etmedi." ifadelerini kullanırken, UNRWA'nın Gazze'de eğitim ve temel sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini aktardı.

UNRWA çalışanlarının Gazze'de "yok edilme tehdidiyle karşı karşıya" olduğunu vurgulayan Lazzarini, "Filistinli mültecilerin sorunlarına adil bir çözüm bulunana ve onlarca yıldır devam eden bu çatışma barışçıl ve diplomatik yollarla sona erene kadar çalışmalarımız sürecek." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 4 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 230 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Sağlık, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

