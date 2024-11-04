UNRWA'nın Kapatılması Eğitimi Tehdit Ediyor - Son Dakika
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UNRWA'nın Kapatılması Eğitimi Tehdit Ediyor

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, kapatmanın Filistinli çocukların eğitimine zarar vereceğini vurguladı.

04.11.2024 13:11
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GAZZE, 4 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, uygun bir alternatif olmaksızın UNRWA'nın ortadan kaldırılmasının, Filistinli çocukları eğitim alma olanağından mahrum bırakacağını söyledi.

Lazzarini, Pazar günü yaptığı açıklamada UNRWA'nın Ekim 2023'e kadar Gazze'deki 300.000'den fazla öğrenciye eğitim sağladığını ve an itibarıyla okul çağındaki çocukların yarısının okulun ikinci yılına devam edemediğini belirtti.

Batı Şeria'daki UNRWA okullarına devam eden yaklaşık 50.000 öğrenci olduğunu kaydeden Lazzarini, UNRWA'nın doğrudan kendi okulları aracılığıyla eğitim sağlayan tek BM ajansı olduğunu kaydetti.

Lazzarini, "Okullarımız, bölgede insan hakları programı içeren ve BM'nin standart ve değerlerini takip eden tek eğitim sistemi olarak öne çıkıyor. Eğitim olmazsa çocuklar umutsuzluk, yoksulluk ve aşırıcılığa kayıyor" dedi.

Lazzarini, UNRWA'nın yasaklanması ya da UNRWA'ya alternatifler bulunması yerine bölgesel çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşılmasına odaklanmak gerektiğini kaydetti.

İsrail parlamentosu 28 Ekim'de UNRWA'nın faaliyetlerini ve İsrailli yetkililerin UNRWA ile herhangi bir şekilde irtibat kurmasını yasaklayan iki yasa çıkarmıştı.

Kaynak: Xinhua

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