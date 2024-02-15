UNRWA: Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi - Son Dakika
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UNRWA: Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi

UNRWA: Sağlık tesislerinin yüzde 84\'ü saldırılardan etkilendi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nde neden olduğu yıkıma ait yeni görüntüler paylaşarak, 'Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi' ifadelerini kullandı. UNRWA, şok edici görüntülerle Gazze'deki hayal edilemez yıkımı gösterdiğini belirtti ve sivil altyapının yüzde 70'inin yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü açıkladı.

15.02.2024 22:16
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- UNRWA: "Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi"

UNRWA, Gazze'deki yıkıma ait yeni görüntüler yayınladı

GAZZE - Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA), İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nde neden olduğu yıkıma ait yeni görüntüler paylaşarak, "Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 132 gündür devam ederken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA), İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nde neden olduğu yıkıma ait yeni görüntüler paylaştı.

UNRWA tarafından yapılan açıklamada, "Şok edici görüntüler, sağlık merkezimiz de dahil olmak üzere Gazze şehrinde hayal edilemez yıkımı gösteriyor. Evler, hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere sivil altyapının yüzden 70'inde fazlası yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi. Hiçbir yer güvenli değil" denildi.

Kaynak: İHA

Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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