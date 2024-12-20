UNRWA'ya Siyasi Saldırılar Artıyor - Son Dakika
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UNRWA'ya Siyasi Saldırılar Artıyor

UNRWA Genel Komiseri, İsveç'in mali desteği kesme kararını eleştirerek mültecilerin durumunu vurguladı.

20.12.2024 17:18
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "eşi benzeri görülmemiş siyasi saldırılara maruz kalan" UNRWA'nın Filistinlilerin mülteci statüsünün ortadan kaldırılması amacıyla hedef alındığını belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'in Birleşmiş Milletler ajansına mali desteğini 2024 yıl sonu itibariyle kesme kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Lazzarini, "(İsveç'in mali desteği kesme kararı) UNRWA'nın, dezenformasyon da dahil olmak üzere, eşi benzeri görülmemiş siyasi güdümlü saldırılara maruz kaldığı bir dönemde gerçekleşmektedir. Bu saldırılar, Filistinlileri mülteci statüsünden çıkarmayı hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

İsveç'in, BM Genel Kurulu'nun UNRWA'yı destekleyen bir kararı ezici bir çoğunlukla kabul etmesinden yalnızca bir gün sonra söz konusu kararı aldığını hatırlatan Lazzarini, "İsveç hükümetinin, 2025 yılında UNRWA'yı finanse etmeyi durdurma kararı hayal kırıklığı yaratmıştır ve Filistinli mülteciler için en kötü zamanda gelmiştir." ifadesini kullandı.

Stockholm yönetiminin UNRWA'ya "on yıllardır hem siyasi hem de mali destek sağlayan güvenilir bir ortak" olduğunu belirten Lazzarini, kararın, İsveç'in insani kalkınmaya yaptığı onlarca yıllık yatırımı baltalayacağını ve bölge genelinde yüz binlerce kız ve erkek çocuğun eğitime erişimini engelleyeceğini aktardı.

Lazzarini, Stockholm yönetimini kararı gözden geçirmeye çağırarak, "(İsveç'in), UNRWA aracılığıyla hem siyasi çözüme hem de Filistinli Mültecilerin insani gelişimine yatırım yapmak yoluyla uzun süredir devam eden dayanışmasını sürdürmesini umuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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