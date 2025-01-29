UNRWA Yasası Gazze'deki Yardımları Tehdit Ediyor

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İsrail Meclisi tarafından Ekim 2024'te kabul edilen, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki faaliyetlerine son vermesini öngören yasanın yarın yürürlüğe girecek olması, tüm dünyanın dikkatini Gazze'de insani yardıma muhtaç sivillerin geleceğine çevirdi.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'te başlayan saldırıları sonucu 47 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 110 binden fazla kişi de yaralandı. İsrail'in, Gazze'ye yönelik yardım operasyonlarını engellemesiyle on binlerce sivil, insani yardıma muhtaç hale geldi.

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen ve bölgede aktif çalışmalarına devam eden UNRWA, 5,9 milyon Filistinli mülteciye hayati destek sunarken, yarın yürürlüğe girmesi beklenen yasa bu kritik yardım çabalarını engelleme potansiyeli taşıyor.

UNRWA Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, yaptığı açıklamada, söz konusu kararın geri çekilmesini umduklarını belirterek, ajansın hayati önem taşıyan çalışmalarını sürdürmesi için Gazze'de bir "istisnaya" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"İnsani yardım operasyonu çökebilir"

Fowler, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin devam ettiği dönemde, yardımların ulaşması için sınırlı bir zaman olduğuna işaret ederek, "UNRWA çalışamazsa, yardımların hızlanması ve büyümesi gereken bir zamanda insani yardım operasyonunun çökmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalırız." dedi.

İstisna gösterilmediği takdirde UNRWA'nın artık bölgedeki faaliyetlerini sürdürememesi gibi "bir riskin" söz konusu olduğuna dikkati çeken Fowler, bu yasağın uygulamaya girmeden önce çözülmesinin aciliyetini vurguladı.

Fowler, "Geleceği tahmin edemeyiz ama şu anki haliyle durum son derece riskli." dedi.

Mevcut anlaşmanın günde 600 kamyon yardım geçişine izin verdiğini bildiren Fowler, bu sayının, İsrail'in saldırılarının başlamasından itibaren hayati ihtiyaçları karşılamak için gereken 500 kamyonluk sınırın üzerinde olduğunu kaydetti.

Fowler, Gazze'deki insani krizin sürekli ve uzun vadeli çabalar gerektireceğini, ruhsal ve fiziksel yaraların sarılmasının yıllar süreceğini aktararak, "Hangi aşamada, insani yardım olarak nitelendirdiğimiz çabaları sona erdireceğiz? Bence o noktaya ulaşmamız uzun zaman alacak." şeklinde konuştu.

Gazze'nin kuzeyi "krizin merkez üssü"

Fowler, Gazze'nin kuzeyini "krizin merkez üssü" olarak tanımlayarak, "Kuzey, en büyük endişe kaynağı çünkü en çaresiz durumdaki insanlar burada bulunuyor." dedi.

UNRWA'nın, 2024 yılının başından bu yana Gazze'nin kuzeyinde faaliyet göstermesinin fiilen yasaklandığını hatırlatan Fowler, "Kuzeyin bazı bölgeleri, haftalar boyunca, neredeyse tüm insani yardım kuruluşları için tamamen erişilemez durumdaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Fowler, yardımların Gazze'nin kuzeyine erişiminin biraz daha iyileştiğini ancak durumun hala kritik olduğunu belirterek, bölgede kıtlık benzeri koşulların hakim olduğunu kaydetti.

Tüm zorluklara rağmen son ateşkesin yardım çalışmalarını artırmak için bir fırsat sunduğunu anlatan Fowler, bu fırsatın değerlendirilmesinin sistematik engellerin giderilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Fowler, yardımların dağıtımını kolaylaştırmak için sınır kısıtlamaları gibi lojistik engellerin kaldırılması çağrısında bulunarak, "Her şey çok ama çok daha basit hale getirilmeli. Ahlaki açıdan Gazze Şeridi'ndeki halkın, son 15 aydır içinde bulunduğu duruma geri dönmesine izin veremeyiz. Bu seviyedeki bir insani ızdırap, gerçekten akıl almaz." diye konuştu.

Gıda, su, barınak malzemeleri ve sıcak tutacak giysiler gibi temel yaşam ihtiyaçlarının sağlanmasının önemine değinen Fowler, "Tüm insani yardım operasyonu lojistik zincirimize dayanıyor. Asıl mesele, engellerin ne kadar hızlı kaldırılabileceği ve operasyonu kısa bir sürede nasıl genişletebileceğimizdir." ifadelerini kullandı.