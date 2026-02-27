Ünsal Ban Soruşturması İçin Soru Önergesi

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, hakkında borsa manipülasyonu başta olmak üzere birçok suçtan yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen kaçan eski AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu'nun eski eşi Ünsal Ban hakkında 3 bakanlığa soru önergesi vererek, "Ünsal Ban'ın denetlemesini yapmakla mükellef olan soruşturma kapsamındaki kişiler acaba Ünsal Ban dışarıya çıkarken çekirdek mi çitliyordu" diye sordu.

2015-2023 dönemi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski eşi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında; borsa manipülasyonu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişisel verilerin yayılması ve kara para aklama suçlamalarıyla açılmış dört ayrı dava bulunuyor. Ban, 3 ayrı davadan yurtdışına çıkış yasağı olmasına rağmen yurtdışına kaçmıştı.

Ünsal Ban'la ilgili; Hazine Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na 3 ayrı soru önergesi verdiğini belirten İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Millitvekili Yasin Öztürk, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Bir kere hukuk devleti sadece yargı süreçlerinin işleyişiyle ilgili değil, aynı zamanda bu süreçteki şeffaflık, sürecin ilerlemesi ve bu konudaki tutarlılıklarla ve adli makamların eşit davranmasıyla tanımlanabilir. Konusu Ünsal Ban'ı zaten herkes biliyor malumunuz. Kamuoyunda bu konuda birçok haber de çıktı. Konu olarak da baktığımızda Ünsal Ban'ın bu etkin pişmanlık yasasından faydalanarak dışarıya tahliye edildiği ve bu tahliye edilmesiyle birlikte de yurt dışı çıkış yasağı konulduğu üzerine vurguladık."

"Adalet Bakanlığının şeffaf olması gerekir"

Burada Ünsal Ban'ın etkin pişmanlık yasasından hangi kriterlere göre faydalandığı, aynı zamanda etkin pişmanlık yasasıyla ilgili bu vermiş olduğu ifadede AK Partisi yöneticilerinden birinin eşiyle ilgili ifadelerinin olduğu, dolayısıyla bu çerçevede herhangi bir işlem yapıldı mı, yapılan işlem bu soruşturma neticesi nedir? Bu konularda Adalet Bakanlığı şeffaf olması gerekir. Çünkü bu şeffaflık olmadığı müddetçe de bu defa yargılanırken tutuklama çerçevesinde diğer yapılmış olan işlemlerden farklı bir işlem yapıldığını görüyoruz. Tam tersine tutuklamadan dışarıda yargılama devam ederken bir bakıyorsunuz ki kişi yurt dışına kaçmış. Tabi ki burada bu denetim mekanizmasında sorumlu olan kişilerle ilgili herhangi bir inceleme başlatıldı mı? Zafiyete bulunanlarla ilgili bir soruşturma açıldı mı? Bunlarla ilgili sorular sordum.

"Ünsal Ban dışarıya çıkarken denetlemeyi yapması gerekenler acaba çekirdek mi çitliyordu"

Bir yandan baktığımızda Ünsal Ban'ın her konusu geçtiğinde AK Partisi eski milletvekili olan eşinin konusu sanki bir kalkan gibi üzerine kapatılıyor. Ama esasında baktığımızda bu işin siyasi ayağında bu kişinin tek başına bu işleri bu kadar geniş çerçeveli yapabilmesi aslında mümkün görülmüyor. Geçmişe bakıyoruz. Siyasi hayatta örnek vererek söyleyeyim bir Selçuk Parsadan olayı vardı. Yine örnek vererek söyleyeyim bir Ticaret Bankası olayı vardı. Bunun gibi olaylar hükümetleri yıkmıştı. Ama açıkçası altında derinliğini araştırdığımızda şu iki bahsettiğim konudan kat kat büyük yolsuzluk olaylarının, dolandırıcılık olaylarının, siyasi ayaklarının olduğu bir dosyada her şey örtülmeye çalışılıyor. Şeffaf davranılmıyor. Burada kimler korunuyor? Esas anlamda bunları sordum. Bunun dışında açıkça söylemek gerekirse bu isimlerle ilgili spekülasyonlar çok ama savcılar bu denetim mekanizmasında bu denetlemeyi yapmak, Ünsal Ban'ın denetlemesini yapmakla mükellef olan soruşturma kapsamındaki kişiler acaba Ünsal Ban dışarıya çıkarken çekirdek mi çitliyordu?"