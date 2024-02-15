Ünye'de bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ünye'de bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Ünye\'de bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 11 Şubat'ta bir iş yerini kurşunladıkları belirlenen M.Ö., U.G. ve E.O. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, suçta kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

15.02.2024 12:10  Güncelleme: 12:17
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede 11 Şubat'ta bir iş yerini kurşunladıkları belirlenen M.Ö. (35), U.G. (23) ve E.O'yu (35) yakaladı.

Evleri ve üzerlerinde yapılan aramada, suçta kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Ordu, Ünye, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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