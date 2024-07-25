Ordu'nun Ünye ilçesinde eğlence mekanına silahla ateş açılması anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki eğlence mekanının önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, tabanca ile ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ünye'de eğlence mekanına silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
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