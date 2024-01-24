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Ordu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Zanlılar, Ünye Adliyesi'ne sevk edildikten sonra tutuklandı.

Ordu\'da kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
24.01.2024 - 15:30,
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Ordu'nun Ünye ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçenin İnkur Mahallesi'nde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheliler Y.K.T. (35), M.T. (35), M.T.K. (30) ve E.K. (26), evlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 cep telefonu, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 18 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ordu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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