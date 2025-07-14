Ünye\'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Ordu'nu Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'nde İ.K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay anında çevrede bulunan Y.F. ile C.K. da seken kurşunlar sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.