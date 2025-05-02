Ünye\'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Ortayılmazlar Mahallesi'nde bir kafede oturan Ö.S'ye, daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen O.G. tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Ö.S, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli O.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.