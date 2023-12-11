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Ünye'de silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Ünye'de silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Turgay Uysal, kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Uysal, hastanede tedavi altına alındı. Geçen yıl da aynı mahallede benzer bir saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

11.12.2023 - 21:55,  Güncelleme: 21:57
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AYNI MAHALLEDE 1,5 YIL SONRA İKİNCİ KEZ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

ORDU'nun Ünye ilçesinde Turgay Uysal (47), kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan  Uysal, hastanede tedavi altına alındı. Uysal'ın geçen yıl da yine aynı mahallede silahlı saldırı sonucu yaralandığı öğrenildi.

Olay, bu akşam saatlerinde ilçeye bağlı Liseler Mahallesi'ndeki Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Turgay Uysal'a seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DFM 775 plakalı ticari araçtan tabanca ile ateş edildi. Karnına ve bacaklarına 6 kurşun isabet eden Uysal, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Uysal'ı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Uysal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde 11 boş kovan bulunurken, polis kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan Turgay Uysal'ın, 21 Temmuz 2022 yılında yine Liseler Mahallesi Köprübaşı mevkisinde düzenlenen silahlı saldırıdan da yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Ünye\'de silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ünye'de silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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