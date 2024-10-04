Ünye'de Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Çamurlu Mahallesi Saray Caddesi'nde yürüyen O.Ö'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden O.Ö, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.