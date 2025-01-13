Ünye'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mehmet Kaşıkcı yönetimindeki 06 DKE 548 otomobill ile İbrahim Koç idaresindeki 52 ADJ 976 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Devlet Sahilyolu Caddesi üzerinde çarpıştı.

Kazada sürücü İbrahim Koç ile birlikte Nesrin ve Ayaz Koç, Ayşe ve Rena Kaşıkcı ile Hatice Topaloğlu yaralandı.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.