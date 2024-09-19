Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Eskikızılcakese Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.S'ye (68), Y.E.A. (29) yönetimindeki 34 DMU 001 plakalı hafif ticari araç çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
M.S'nin cesedi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Ünye'de trafik kazası: 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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