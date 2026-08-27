Ünye'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Ünye'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü Mehmet K. (50) yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İnkur Mahallesi'nde Mehmet K. (50) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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