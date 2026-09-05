Ünye'de tüp patlamasında yaralanan ailenin tedavisi sürüyor
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlamasında yaralanan 3 kişinin tedavisi devam ediyor. İstanbul'dan fındık toplamak için gelen ailenin evi kullanılamaz hale geldi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde dün bir evde meydana gelen tüp patlamasında yaralanan 3 kişinin tedavisi devam ediyor.
Pelitliyatak Mahallesi'nde İlhan K'ya ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Tek katlı evin kullanılamaz hale geldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Olayda yaralanan İlhan K, eşi Gülhanım K. ve oğlu E.K, önce Ünye ardından da Samsun'daki hastanelere sevk edildi.
Tedavileri devam eden ailenin İstanbul'da yaşadığı, fındık toplamak için memleketleri Ordu'ya geldikleri öğrenildi.
Kaynak: AA
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