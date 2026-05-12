Upcycle Istanbul Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Upcycle Istanbul Festivali Başlıyor

12.05.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15-19 Mayıs'ta Kadıköy'de düzenlenecek festival, sanat ve sürdürülebilirlik temasıyla dolu.

Upcycle Istanbul Art & Design Festival, bu yıl "İyileş(tir)mek" temasıyla 15-19 Mayıs'ta QNB Terminal Kadıköy'de gerçekleştirilecek.

Terminal Kadıköy'den yapılan açıklamaya göre, beşincisi "Gelin Birlikte İyiye Dönüşelim" sloganıyla düzenlenecek festival, sanat, tasarım, sürdürülebilir yaşam ve toplumsal farkındalık odağında hazırlanan bir programı sanatseverlere sunacak.

Festivalde ekolojik sanat sergileri, söyleşiler, sürdürülebilir üretici pazarları, atölyeler, film gösterimleri ve müzik performansları gerçekleştirilecek.

"Kadranı Olmayan Saat" filminin gösterimi yapılacak

Dünya İklim Günü dolayısıyla 15 Mayıs'ta başlayacak festivalin açılışında, Altın Portakal'da "En İyi Belgesel" ödülüne layık görülen, Fatma Karakuş Kaçmaz'ın yönettiği "Kadranı Olmayan Saat" filmi gösterilecek.

İnsan ve doğa ilişkisini iklim krizi perspektifinden ele alan filmin gösteriminin ardından yönetmen Kaçmaz'ın katılımıyla söyleşi düzenlenecek.

Üstün yetenekli çocuk sanatçı İpek Nisa Göker, doğadan ilham alan bestelerini QNB Terminal Kadıköy'ün "Platform" sahnesinde seslendirecek.

Doğa-insan ilişkisini ele alan ekolojik sanat üretimleri, atık malzemelerin yeniden dönüştürüldüğü sanat eserleri, Local Makers işbirliğiyle gerçekleştirilecek sürdürülebilir tasarım ve yerel üretici pazarı "Upcycle Bazaar", disiplinlerarası söyleşiler ile farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler de festival konuklarının beğenisine sunulacak.

Akfen Yenilenebilir Enerji sponsorluğunda, doğa korumacı, kuş gözlemcisi ve yaban hayat fotoğrafçısı Cenk Polat'ın "Marmara Kuşları" adlı fotoğraf sergisi de festival kapsamında ziyarete açılacak.

Müzik terapisi odağındaki söyleşiler düzenlenecek

Etkinliğin ikinci gününde çocuklar ve yetişkinlere yönelik yaratıcı atölyeler düzenlenecek. Atık malzemelerden müzik aleti yapımı, retro robot tasarımı, kıyafet dövmesi, doğal cilt bakımı ve ileri dönüşüm aksesuar atölyeleri düzenlenecek.

Festivalin 17 Mayıs programında sürdürülebilir gastronomi, iyi tasarım, doğa ve toplumsal dönüşüm başlıklı söyleşiler gerçekleştirilecek. Programda psikoloji, iyi yaşam, kuş gözlemi, permakültür ve sürdürülebilir üretim gibi konular ele alınacak.

Dördüncü gününde yoga etkinliği, "The Tale of Silyan" film gösterimi ve müzik terapisi odaklı söyleşilerin düzenleneceği festivalin son gününde ise sergiler ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etkinlikte "iyi insan olmak", "birlikte dönüşmek" ve "iyileşmenin bireyden başlayarak topluma yayılması" kavramlarının sanat ve tasarım aracılığıyla yeniden düşünülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Upcycle Istanbul Festivali Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Dolu, sağanak, hortum 5 gün Türkiye’yi esir alacak Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak

12:19
Uğurcan, yine Trabzonspor’a çuvalla para kazandıracak
Uğurcan, yine Trabzonspor'a çuvalla para kazandıracak
12:07
Görüntüsü ortaya çıktı Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş
Görüntüsü ortaya çıktı! Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş
11:54
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı! Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 12:24:21. #7.12#
SON DAKİKA: Upcycle Istanbul Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.