Upcycle Istanbul Festivali Başlıyor

Upcycle Istanbul Art & Design Festival, bu yıl "İyileş(tir)mek" temasıyla 15-19 Mayıs'ta QNB Terminal Kadıköy'de gerçekleştirilecek.

Terminal Kadıköy'den yapılan açıklamaya göre, beşincisi "Gelin Birlikte İyiye Dönüşelim" sloganıyla düzenlenecek festival, sanat, tasarım, sürdürülebilir yaşam ve toplumsal farkındalık odağında hazırlanan bir programı sanatseverlere sunacak.

Festivalde ekolojik sanat sergileri, söyleşiler, sürdürülebilir üretici pazarları, atölyeler, film gösterimleri ve müzik performansları gerçekleştirilecek.

"Kadranı Olmayan Saat" filminin gösterimi yapılacak

Dünya İklim Günü dolayısıyla 15 Mayıs'ta başlayacak festivalin açılışında, Altın Portakal'da "En İyi Belgesel" ödülüne layık görülen, Fatma Karakuş Kaçmaz'ın yönettiği "Kadranı Olmayan Saat" filmi gösterilecek.

İnsan ve doğa ilişkisini iklim krizi perspektifinden ele alan filmin gösteriminin ardından yönetmen Kaçmaz'ın katılımıyla söyleşi düzenlenecek.

Üstün yetenekli çocuk sanatçı İpek Nisa Göker, doğadan ilham alan bestelerini QNB Terminal Kadıköy'ün "Platform" sahnesinde seslendirecek.

Doğa-insan ilişkisini ele alan ekolojik sanat üretimleri, atık malzemelerin yeniden dönüştürüldüğü sanat eserleri, Local Makers işbirliğiyle gerçekleştirilecek sürdürülebilir tasarım ve yerel üretici pazarı "Upcycle Bazaar", disiplinlerarası söyleşiler ile farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler de festival konuklarının beğenisine sunulacak.

Akfen Yenilenebilir Enerji sponsorluğunda, doğa korumacı, kuş gözlemcisi ve yaban hayat fotoğrafçısı Cenk Polat'ın "Marmara Kuşları" adlı fotoğraf sergisi de festival kapsamında ziyarete açılacak.

Müzik terapisi odağındaki söyleşiler düzenlenecek

Etkinliğin ikinci gününde çocuklar ve yetişkinlere yönelik yaratıcı atölyeler düzenlenecek. Atık malzemelerden müzik aleti yapımı, retro robot tasarımı, kıyafet dövmesi, doğal cilt bakımı ve ileri dönüşüm aksesuar atölyeleri düzenlenecek.

Festivalin 17 Mayıs programında sürdürülebilir gastronomi, iyi tasarım, doğa ve toplumsal dönüşüm başlıklı söyleşiler gerçekleştirilecek. Programda psikoloji, iyi yaşam, kuş gözlemi, permakültür ve sürdürülebilir üretim gibi konular ele alınacak.

Dördüncü gününde yoga etkinliği, "The Tale of Silyan" film gösterimi ve müzik terapisi odaklı söyleşilerin düzenleneceği festivalin son gününde ise sergiler ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etkinlikte "iyi insan olmak", "birlikte dönüşmek" ve "iyileşmenin bireyden başlayarak topluma yayılması" kavramlarının sanat ve tasarım aracılığıyla yeniden düşünülmesi amaçlanıyor.