UPU'nun 150. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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UPU'nun 150. Yılı Kutlandı

Evrensel Posta Birliği, 150. kuruluş yıl dönümünü kutlarken Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu belirtildi.

09.10.2024 11:51
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Türkiye'nin, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurucu üyeleri arasında yer aldığı Evrensel Posta Birliği (UPU), 9 Ekim 1874'ten bu yana faaliyetlerini sürdürürken dünyanın en eski ikinci uluslararası organizasyonu olma niteliğinde bulunuyor.

AA muhabirinin, UPU'nun 150'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla derlediği bilgiye göre, 1874'te Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, Birleşik Krallık, ABD'nin de aralarında bulunduğu 22 kurucu üye tarafından imzalanan Bern Sözleşmesi ile temelleri atılan UPU, o günden bu yana küresel düzeyde posta sektörüne yön veriyor.

UPU, 1948'den itibaren Birleşmiş Milletlerin uzmanlık örgütü olarak faaliyet gösteriyor.

Merkezi İsviçre'nin Bern şehrinde bulunan UPU'nun kuruluş yasasına göre, birliğin temel görevleri, posta gönderilerinin birbiriyle bağlantılı şebekelerden oluşan tek posta alanı dahilinde serbestçe dolaşımı, etkin teknik işbirliği, tüketici ihtiyaçlarının karşılanması, posta alanında standartların belirlenmesi ve teknolojinin teşvik edilmesi ile üyeler arasında uluslararası işbirliğini sağlamak olarak belirlendi.

Kongrenin temel organları

Kongre, İdari Konsey, Posta İşletme Konseyi ve Uluslararası Büro, UPU'nun temel organları arasında yer alıyor. İlgili paydaşların katılımını sağlamak üzere Danışma Konseyi de bulunuyor.

Kongre, her 4 yılda bir üye ülkelerin tam yetkili temsilcilerinin katılımıyla toplanan birliğin en üst karar organı konumunda yer alıyor. Kongrede esas olarak posta alanında stratejiler oluşturuluyor ve uluslararası ölçekte postayla ilgili olarak uygulanacak kurallar belirleniyor. Ayrıca, UPU bünyesinde görev yapacak genel müdür, genel müdür yardımcısı ile İdari Konsey ve Posta İşletme Konseyi üyelerinin seçimi burada yapılıyor.

UPU Kongresi, 2016'da Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Başarılı geçen kongrenin başkanlığını da üstlenen Türkiye, 2021'e kadar İdari Konsey Başkanlığı görevini yürüttü.

İdari Konsey, genel olarak devlet politikalarına ilişkin konular ile birliğin tüm faaliyetlerinden sorumlu bulunuyor. Konsey, kongreler arasındaki dönemde birliğin faaliyetlerinin devamlılığını da sağlıyor. Bir başkan ve 40 üyeden oluşan İdari Konsey, her yıl iki kez Bern'de toplanıyor.

Birliğin çalışmalarının devamlılığını sağlayan ve bütçeyi onaylayan İdari Konsey, posta konularında benimsenecek politikaları tespit ederek ve uluslararası düzenleyici gelişmeleri göz önünde bulundurarak posta hizmetlerinin modernize edilmesine yönelik kararları alıyor ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirleri belirliyor.

Türkiye'deki zirvede "İstanbul Stratejisi" benimsendi

Türkiye'nin, 2016'da UPU'nun 26'ncı kongresine ev sahipliği yaptığı dönemde etkinlik sonunda ortaya konulan "İstanbul Stratejisi" ile inovasyon, entegrasyon ve kapsayıcılık ilkeleri adım adım gerçekleştirildi.

Türkiye, şu an birliğin temel organlarından Posta İşletme Konseyi üyeliği ve UPU bünyesindeki gruplarda Yönetim Kurulu üyeliği, eş başkanlık, saha uzmanlığı ve bölge sorumluluğu gibi aktif görevlerle UPU'ya katılım gösteriyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UPU'nun 150. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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