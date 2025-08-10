Uraloğlu: Depremde Haberleşme Kesintisi Yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'deki deprem sonrası haberleşme noktasında bir kesinti olmadığını duyurdu.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depreme ilişkin şu paylaşımda bulundu:
"Haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın haberleşmede Whatsapp, Telegram, Bip vb. uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Rabbim muhafaza etsin. Tekrar geçmiş olsun."
