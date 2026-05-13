Uraloğlu, ITU Heyetiyle Görüştü

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ve ITU Telekomünikasyon Kalkınma Direktörü Cosmas Zavazava ile görüştü.

Uraloğlu, görüşmede ITU Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ve ITU Telekomünikasyon Kalkınma Direktörü Cosmas Zavazava ile küresel haberleşme ekosistemindeki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Görüşmede, haberleşme alanında uluslararası iş birliği imkanları da ele alındı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin yenilikçi teknolojiler ve akıllı haberleşme sistemleri alanındaki çalışmalarını uluslararası platformlarda kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.