Denizcilik Zirvesi'nde yoğun diplomasi - Son Dakika
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Denizcilik Zirvesi'nde yoğun diplomasi

02.07.2026 16:54
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5'inci Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında uluslararası denizcilik sektörünün liderleri ve mevkidaşlarıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5'inci Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında uluslararası denizcilik sektörünün liderleri ve mevkidaşlarıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Bakan Uraloğlu, zirve marjında gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Uraloğlu, zirve kapsamında ilk olarak Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin küresel denizcilik arenasındaki ağırlığının artırılmasına yönelik stratejiler masaya yatırıldı. Uraloğlu, "Türkiye'nin denizcilikte artan küresel rolünü, sektörümüzün gelecek vizyonunu ve uluslararası platformlarda yürüteceğimiz ortak çalışmaları değerlendirdik. Uluslararası denizcilik alanındaki iş birliğimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKMENİSTAN İLE HAZAR HAVZASI VE LİMANCILIK İŞ BİRLİĞİ

Zirvedeki Türkmenistan Deniz ve Nehir Ulaştırma Devlet Servisi Başkanı Azat Shanarazov ile görüşen Bakan Uraloğlu, iki ülke arasındaki lojistik bağların kuvvetlendirilmesine vurgu yaptı. Görüşmede özellikle Hazar havzasındaki ulaştırma koridorları ve liman faaliyetleri ön plana çıktı. Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin, "Denizcilik ve limancılık alanındaki iş birliğimizi, Hazar havzasındaki ulaştırma bağlantılarını ve iki ülke arasında deniz taşımacılığının geliştirilmesine yönelik ortak adımları değerlendirdik. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki köklü dostluğu denizcilik alanındaki güçlü iş birlikleriyle pekiştirmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

SOMALİ İLE DENİZCİLİKTE YENİ PROJELER DÖNEMİ

Bakan Uraloğlu, zirve marjındaki temasları doğrultusunda Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Ankara ile Mogadişu arasındaki stratejik ortaklığın denizcilik boyutunun ele alındığı görüşmeye dair Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ile Somali arasında tesis edilen güçlü dostluğu, denizcilik ve limancılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda daha da ileri taşıyacak konuları ele aldık. Dost ve kardeş ülke Somali ile denizcilikte kurduğumuz ortaklığın yeni projelerle güçlenerek devam edeceğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Denizcilik Zirvesi'nde yoğun diplomasi - Son Dakika

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