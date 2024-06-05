Ürdün, ABD\'nin Beyrut Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı

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Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine yönelik saldırıya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Özellikle Viyana Sözleşmesi ve uluslararası hukuk gereği, korunmuş olan diplomatik binaların hedef alınması, terör ve şiddetin her türlüsü Ürdün Krallığınca kınanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan ile dayanışma halinde olunduğu vurgulanan açıklamada, güvenlik ve istikrarını hedef alan tehditlere karşı Ürdün'ün Lübnan'ın yanında yer alacağı belirtildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine saldırı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine gün içerisinde silahlı saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Lübnan ordusunun X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğine ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtilmişti.

Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği, saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedilmişti.

Beyrut merkezli LBCI TV'nin de aralarında bulunduğu Lübnan medyası ise saldırganlardan birinin öldürüldüğünü, diğerinin yaralı şekilde gözaltına alındığını iddia etmişti.