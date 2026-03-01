Ürdün'de Düşen Cisimler

Ürdün İçişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail ve ABD saldırılarına karşılık vermesi sırasında ülke genelinde 73 düşen cisim ve füze parçası olayı kaydedildiğini, olaylarda yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Bakanlığa bağlı Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ve polis ekiplerinin dün sabahtan bu yana 73 olaya müdahale ettiği belirtildi.

Olayların Amman, Zarka, Madaba, Batı Balka, Ceaş, İrbid, Akabe ve Orta Badiye bölgelerinde meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, düşen cisim ve şarapnel parçalarının can kaybına yol açmadığı, yalnızca maddi hasara neden olduğu kaydedildi.

Müdürlük, halkı resmi makamların yayımladığı talimatlara uymaya ve herhangi bir şüpheli cismi bildirmek için acil çağrı numarasını aramaya çağırdı.

Şüpheli nesnelere hiçbir koşulda yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Ürdün ordusu, dün, ülkeyi hedef aldığını iddia ettiği 49 insansız hava aracı ve balistik füzenin engellendiğini duyurmuştu.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD dün, sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenlemeye başladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üsleri ve hedeflerine füze ile kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.