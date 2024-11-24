Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği yakınlarındaki er-Rabiyye bölgesinde, güvenlik güçlerine ateş açan bir kişi öldürüldü.
Ürdün Genel Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin er-Rabiyye bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine ateş açtığı belirtildi.
Açıklamada, başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen olayda, ateş açan kişinin öldürüldüğü ifade edildi.
Saldırganın ateş açması sonucu güvenlik güçlerinden 3 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, hastanede tedavi altına alınan personelin durumunun ağır olmadığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ürdün'de Güvenlik Güçlerine Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?