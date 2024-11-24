Ürdün\'de İsrail Büyükelçiliği Yakınında Saldırı

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AMMAN, 24 Kasım (Xinhua) -- Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi, üç güvenlik görevlisi ise yaralandı.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, bir saldırganın pazar sabahı elçilik yakınlarında devriye gezen güvenlik güçlerine ateş açtığını ve kaçmaya çalıştığını belirtti. Yaşanan kovalamacanın ardından saldırgan çıkan çatışmada öldürüldü.

Tedavi için hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ciddi olmadığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.