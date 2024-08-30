Ürdün\'de İsrail\'in Batı Şeria saldırıları protesto edildi

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Ürdün'de yüzlerce kişi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırıları protesto etti.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin (İÇCP) çağrısı üzerine başkent Amman'daki Hüseyni Camisi önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, camiden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Nahil Meydanı'na yürüdü.

"Batı Şerialıların yerinden edilmesi Ürdün'e yönelik bir saldırıdır" sloganıyla düzenlenen protestoya katılanlar, "Batı Şeria'dan, Gazze'den, Amman'dan (El-Aksa) Tufan yolunda yürümeye söz veriyoruz", "Hamas teröristtir dediler. Batı Şeria'nın tamamı Hamaslıdır" ve "Yürü, yürü, ey Hamas... Sen silah, biz kurşunuz." sloganları attı.

Protesto sırasında Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Direnişi destekleyerek ve iç cepheyi güçlendirerek Ürdün'ü koruyacağız." yazılı pankartlar açtı.

Ummu Hamza isimli Ürdünlü kadın, protesto sırasında AA muhabirine, "Korkunç sessizlikten dolayı üzgün olduğumuz için bugün sokağa çıkıyoruz. (İsrail'in saldırılarında) Batı Şeria Gazze'ye katıldı, yarın sıra kime gelecek?" diye konuştu.

"Bugünkü protestomuz vatan için, milletimiz için, Batı Şeria ve Gazze içindir. Vallahi Batı Şeria ve Gazze'ye girmek konusunda asla sessiz kalmayacağız. Gazze halkına merhamet edin. Bu sessizlik daha ne kadar sürecek?" ifadelerini kullanan Ummu Hamza, ülkelerin yöneticilerine insanlığı korumak için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, 45 kişinin ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ise 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybı 40 bini aşarken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.