Ürdün'de İsrail saldırıları ve fiyat artışları nedeniyle kurbanlık talebi düşük - Son Dakika
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Ürdün'de İsrail saldırıları ve fiyat artışları nedeniyle kurbanlık talebi düşük

Ürdün'de bu yıl, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının etkileri ve fiyat artışları nedeniyle kurbanlık talebinin zayıf olduğu ifade ediliyor. Kurban satıcıları, vatandaşların kurbanlık satın alma talebinde önceki yıllara göre gözle görülür bir düşüş olduğunu belirtti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları yaşanan dramın, insanların kurbanlık satın alma ve bayram geleneklerini uygulama isteklerini de olumsuz etkilediği söyleniyor. Kurban fiyatlarının geçen yıla göre yüksek olduğu ve fiyat artışının yüzde 25'e ulaştığı ifade ediliyor. Yerli koyunların yurt dışına ihracatının yapılması ve piyasanın ihtiyaç duyduğu koyun türlerinin bulunamaması da fiyat artışının nedenleri arasında gösteriliyor. Kurbanlık talebinin şu an zayıf olduğu ancak bayram günlerinde artmasının beklendiği aktarılıyor.

14.06.2024 16:15
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Ürdün'de bu yıl, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının etkileri ve fiyat artışları nedeniyle kurbanlık talebinin zayıf olduğu ifade ediliyor.

Kurban satıcıları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, vatandaşların kurbanlık satın alma talebinde önceki yıllara göre gözle görülür bir düşüş olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 8 ayı geride bırakırken yaşanan dramın, insanların kurbanlık satın alma ve bayram geleneklerini uygulama isteklerini de olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Küçükbaş hayvan satıcısı Ömer er-Rantisi, bu yıl kurban fiyatlarının geçen yıla göre çok yüksek olduğunu, ithal koyunun fiyatının 180 dinar (yaklaşık 250 dolar) ile 250 dinar (yaklaşık 350 dolar) arasında değiştiğini ifade etti.

Yerli koyun fiyatının ise 220 dinar (yaklaşık 310 dolar) ile 300 dinar (yaklaşık 420 dolar) arasında değiştiğini kaydeden Rantisi, fiyat artışının yüzde 25'e ulaştığına işaret etti.

Rantisi, fiyat artışının, yerli koyunların yurt dışına ihracatının yapılmasının yanı sıra piyasanın ihtiyaç duyduğu koyun türlerinin de bulunamamasından kaynaklandığını söyledi.

Tüccar Muhammed Tameri de kurbanlıkların yurt dışına ihracatının yapılması dolayısıyla fiyatların çok arttığını ifade ederek, şu an kurbanlık talebinin zayıf olduğunu ancak bayram günlerinde talebin artmasını beklediklerini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün'de İsrail saldırıları ve fiyat artışları nedeniyle kurbanlık talebi düşük - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün'de İsrail saldırıları ve fiyat artışları nedeniyle kurbanlık talebi düşük - Son Dakika
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