Ürdün'de kiliseye düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, ülkede 3 günlük yas ilan edildi - Son Dakika
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Ürdün'de kiliseye düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, ülkede 3 günlük yas ilan edildi

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Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, Kerek kentindeki kiliseye düzenlenen ve 7 kişinin ölümü, 27 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırı nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti. Hasan ayrıca ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Ürdün'de, Kerek kentinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kiliseye yönelik saldırı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Hasan, ülkede bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye dün düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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