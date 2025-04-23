Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı Yasaklandı - Son Dakika
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Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı Yasaklandı

Ürdün, Müslüman Kardeşler'in tüm faaliyetlerini yasaklayarak, yasadışı ilan etti.

23.04.2025 17:06
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Ürdün İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler (İhvan) teşkilatına bağlı her türlü faaliyeti yasa dışı ilan ederek teşkilatı yasakladığını açıkladı.

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye, yaptığı basın açıklamasında, Ürdün hükümetinin daha önce feshedilen Müslüman Kardeşler teşkilatını yasakladığını ve bu yapıya ait her türlü faaliyeti yasa dışı ilan ettiğini ifade etti.

Bakan Feraye, İhvan teşkilatının her türlü faaliyetinin yasa dışı sayılacağını ve bu faaliyetlere katılan herkesin cezalandırılacağını belirtti.

Teşkilata ait mal varlıklarına el konulması için görevlendirilen komisyonun çalışmalarının hızlandırılacağını kaydeden Feraye, teşkilata üye olmanın ve fikirlerini savunma ve yaymanın da suç sayılacağını vurguladı.

İhvan'a ait veya onunla bağlantılı olarak kullanılan tüm ofis ve merkezlerin, başka kurumlarla ortak kullanılıyor olsalar bile kapatılmasına karar verildiğini aktaran Feraye, teşkilatın medyadaki herhangi bir etkinliğinin de yasak kapsamında olduğunu ifade etti.

Grupla bağlantılı suç teşkil eden eylemlere karıştığı kanıtlanan herhangi bir kişi veya kurum hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirten Ürdün İçişleri Bakanı, teşkilatın faaliyetlerine devam etmesinin toplumu çeşitli tehlikelere maruz bıraktığını ve vatandaşların hayatını tehdit ettiğini savundu.

Bakan Feraye, geçen hafta Ürdün İstihbaratı tarafından engellendiği açıklanan komplolara da değinerek, grubun, hücre planlarının açıklanmasının aynı gecesinde, faaliyetlerini ve şüpheli bağlantılarını gizlemek amacıyla merkezlerinden büyük miktarda belgeyi kaçırmaya ve imha etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Feraye, İhvan'ın önde gelen liderlerinden birinin oğlu (adı açıklanmadı) ve başka kişiler tarafından "patlayıcı üretimi ve test edilmesi girişiminin tespit edildiğini", bu kişilerin güvenlik birimlerini ve ülke içindeki hassas noktaları hedef almayı planladıklarını iddia etti.

İhvan'ın Ürdün'deki grubu, Arap Baharı döneminde bazı üyelerinin ayrılmasıyla bir bölünme yaşamış, bu ayrılmaların sonucunda "Müslüman Kardeşler Derneği" adıyla yeni bir yapı kurulmuştu. Grup, hükümetin Mart 2015'te bu yeni derneğe resmi ruhsat vermesini, kendi meşruiyetine karşı bir darbe olarak değerlendirmişti.

Temmuz 2020'de, Ürdün'deki en yüksek yargı mercii olan Temyiz Mahkemesi, "Müslüman Kardeşler" grubunun feshedilmesine karar vermişti.

Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, dün, ülkenin milli güvenliğine karşı komplo girişimlerinin engellendiğini, hiçbir kişi ya da grubun milli birliği bozmasına izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Hassan, ülkenin milli birliğinin "kırmızı çizgi" olduğuna dikkati çekerek, "Şartlar ne olursa olsun, bunu baltalamaya çalışan herkes Ürdün'ün düşmanıdır." demişti.

Kimsenin devletin sabrını sınamaması gerektiğini vurgulayan Başbakan Hassan, hiçbir sebeple halkın güvenliğinin riske atılamayacağını ifade etmişti.

Ne olmuştu?

Ürdün İstihbarat Dairesi, 15 Nisan'da ulusal güvenliği hedef alan, kaos ve yıkım planlarının boşa çıkarıldığını, olaylarla bağlantılı 16 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kimlikleri açıklanmayan bu 16 kişinin 2021 yılından beri takip edildiği aktarılmıştı.

Ürdün hükümeti, istihbarat birimleri tarafından yakalanan bu 16 kişinin 4 ayrı davada yargılanacağını bildirmişti.

Söz konusu kişilerin patlayıcı madde ve otomatik silah bulundurmak, kullanılmaya hazır bir füzeyi gizlemek, insansız hava aracı (İHA) üretim projesi yürütmek, yasa dışı şekilde eleman temin edip eğitmek gibi suçlamalarla karşı karşıya oldukları vurgulanmıştı.

Ürdün, Mayıs 2024'te de detaylı bilgi vermeksizin "bir ülke tarafından desteklenen milis grupların ülkedeki bazı hücrelere silah sağladığını" ileri sürmüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı Yasaklandı - Son Dakika

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