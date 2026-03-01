Ürdün'de Saldırı Sonrası Şarapnel Olayları - Son Dakika
Ürdün'de Saldırı Sonrası Şarapnel Olayları

01.03.2026 22:54
Ürdün, İran'ın saldırılarından kaynaklanan 115 olaya müdahale etti, 5 yaralı var.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail ve ABD saldırılarına karşılık vermesi sırasında ülke genelinde düşen şarapnel ve cisimlere bağlı 115 olaya müdahale edildiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlığa bağlı Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sivil Savunma ve polis ekipleri, dün sabah saatlerinden bu yana ülkenin büyük bölümünde düşen cisim ve şarapnel parçalarından kaynaklanan 115 olaya müdahale etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olaylarda 5 kişinin yaralandığı belirtilerek, yaralılardan 4'ünün Orta Badiye bölgesinde, birinin ise ülkenin kuzeyindeki İrbid kenti sınırları içinde bulunduğu kaydedildi.

Şarapnel parçalarının 11 araçta ve 19 evde maddi hasara yol açtığı aktarılan açıklamada, halka Kamu Güvenliği Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yayımlanan talimatlara uyma çağrısı yapıldı.

Yetkililer, oluşturduğu yüksek risk nedeniyle şüpheli herhangi bir cisme hiçbir koşulda yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Ürdün ordusu da bu sabah yaptığı açıklamada, ülke hava sahasını "hedef alan" 49 insansız hava aracı ve balistik füzenin engellendiğini duyurmuştu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey hayatını kaybetti.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Ürdün, İran, Son Dakika

23:22
23:11
22:35
22:00
20:55
20:14
