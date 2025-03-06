Ürdün'de Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Çatışma

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Ürdün'e Suriye'den sızmaya çalışan uyuşturucu kaçakçıları ile sınır birlikleri arasında çıkan çatışmada 4 kaçakçının öldürüldüğü bildirildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, kuzey sınırından ülkeye sızmaya çalışan bir grup kaçakçı ile sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Kaçakçıların sisli havadan istifade ederek sınırı geçmeye çalıştığı ancak sınır muhafızlarının müdahalesi sonucu çıkan çatışmada 4 kaçakçının öldürüldüğü aktarılan haberde, diğer kaçakçıların ise Suriye'ye kaçtıkları ifade edildi.

Haberde, öldürülen kaçakçılarla birlikte çok miktarda uyuşturucu ve bir adet otomatik tüfeğe el konulduğu bilgisi yer aldı.

Özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak Ürdün sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.