Ürdün'den Füze Tehdidine Cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ürdün'den Füze Tehdidine Cevap

Ürdün\'den Füze Tehdidine Cevap
21.07.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan üç füzeyi havada imha etti, can kaybı yok.

AMMAN, 21 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan üç füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından pazartesi gecesi yapılan açıklamada, olayda can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği belirtilirken, ülkede yüksek alarm durumunun sürdüğü ve ulusal güvenlik ile egemenliğe yönelik her türlü tehdide kararlılıkla karşılık verileceği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Ürdün'ün liman kenti Akabe'deki ABD uçaklarını hedef aldığını duyurdu.

ABD, son bir haftadır İran'ın güney eyaletlerine düzenlediği saldırılarla "İran'ın ticari deniz taşımacılığını tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı hedeflediklerini" bildirmişti. İran ise bu saldırılara bölge ülkelerindeki ABD askeri üs ve tesislerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık veriyor.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'den Füze Tehdidine Cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor
İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız
Yargıtay’dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Gizli ayıp sayıldı Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar! Gizli ayıp sayıldı
Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de... Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de...
Polymarket Türkiye’de erişime engellendi Polymarket Türkiye'de erişime engellendi
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos’a pahalıya patladı Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Orta Doğu’da gerilim bitmiyor Husiler, Suudi Arabistan’a karşı deniz ablukası başlattı Orta Doğu'da gerilim bitmiyor! Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattı

12:31
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar’ın son hali
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
11:59
Dev marka piyasadan çekildi Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
11:29
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
11:15
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
11:05
Rekor zam En düşük maaş 153 bin oldu
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
11:01
e-Devlet’te en çok kullanılan hizmet belli oldu
e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu
10:58
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 13:06:25. #7.12#
SON DAKİKA: Ürdün'den Füze Tehdidine Cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.