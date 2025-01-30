Ürdün'den Gazze'ye Ek Yardım Helikopterleri

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AMMAN, 30 Ocak (Xinhua) -- Ürdün, Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırma çabaları kapsamında çarşamba günü 16 yardım helikopteri daha gönderdi.

Devlete ait Petra Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Ürdün Haşimi Hayır Kurumu ve diğer bazı ülkelerin işbirliğiyle gönderilen 20 ton insani yardım malzemesi helikopterlerle taşındı.

Gazze'ye yardım ulaştırma yöntemlerini çeşitlendiren Ürdün, özellikle tıbbi tedaviler ve temel sağlık malzemeleri gibi acil ve çabuk bozulabilen malzemelerin taşınmasını hızlandırmak için askeri helikopterler kullanıyor.

Haberde, insani yardım sevkiyatının 8 gün boyunca devam edeceği ve günde 16 helikopterin Gazze'ye ulaşacağı bildirildi.