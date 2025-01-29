Ürdün'den Gazze'ye Hava Yardımı - Son Dakika
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Ürdün'den Gazze'ye Hava Yardımı

Ürdün\'den Gazze\'ye Hava Yardımı

Ürdün, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için hava köprüsü kurdu. AA ekibi bu sürece tanıklık etti.

29.01.2025 14:19
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Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Ürdün'deki Kral 2. Abdullah Hava Üssü'nden Gazze Şeridi'ne hava yoluyla gerçekleştirilen insani yardım çalışmalarını görüntüledi.

Ürdün, yıllardır İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında yaşam mücadelesi veren ve 16 ay boyunca yoğun saldırılara maruz kalan Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için Zerka kentindeki askeri üsle Gazze Şeridi'ndeki El Karara Sınır Kapısı arasında hava köprüsü kurdu.

AA ekibi de Ürdün'de ve helikopterle intikal ettikleri Karara'daki yardım çalışmalarına tanıklık eden basın kuruluşlarından oldu.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumini'ye göre, Ürdün'e ait helikopterler günde 16 uçuşla, Gazze Şeridi'ne 8 gün boyunca yoğun şekilde gıda ve tıbbi yardım malzemesi taşıyacak.

İsrail tarafından 1967 yılında işgal edilen ve 2005'teki geri çekilme sonrası tamamen askeri geçiş koridoruna dönüştürülen Karara Sınır Kapısı, son dönemde insani yardım geçiş noktalarından biri haline geldi.

İsrail'in "Kissufim" olarak adlandırdığı Karara Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'ndeki sekiz sınır kapısından birisi. Doğuda, Han Yunus ile Deyr el-Belah bölgeleri arasında yer alan kapı, İsrail'in kontrolü altında bulunuyor.

Ürdünlü yetkililer, yardımların Gazze'nin kuzeyi ile güneyini bağlayan merkezi bir noktada Filistinlilere ulaştırılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Anadolu Ajansı, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'den Gazze'ye Hava Yardımı - Son Dakika

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